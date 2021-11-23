В Южной Корее строят плавучий «техногород»

Новый плавучий город в Южной Корее будет защищен от наводнения, а также находиться на полном самообеспечении. Это позволит его жителям выжить при повышении уровня моря и, теоретически, без связи с внешним миром. Город будет сам производить продукты питания, энергию и пресную воду. Клетки под платформами могут использоваться для содержания морских гребешков, водорослей или других видов морепродуктов. А аквапонические системы превратят рыбные отходы для удобрения растений.

Власти города Пусан в Республике Корея, ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам) и компания OCEANIX подписали историческое соглашение о строительстве первого в мире прототипа плавучего города с устойчивой экономикой. Планируется, что такому поселению не будет угрожать повышение уровня моря.

OCEANIX

Как известно, прибрежным городам сильнее, чем остальным, угрожает изменение климата. В будущем наводнения будут приводить к разрушению инфраструктуры городов, что вынудит миллионы климатических беженцев покинуть свои дома. Сегодня двое из пяти человек в мире живут в пределах 100 км от побережья, а 90% мегаполисов по всему миру уязвимы к повышению уровня моря.

Плавучий город задуман как защищенная от наводнения инфраструктура, которая производит собственные продукты питания, энергию и пресную воду с полностью интегрированными безотходными замкнутыми системами. «Устойчивые плавучие города являются частью арсенала доступных нам стратегий адаптации к изменению климата. Вместо того чтобы бороться с водой, научимся жить с ней в гармонии. Пусан — идеальный выбор для развертывания прототипа принципиально нового города», — заявил исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф. Как и многим прибрежным городам, Пусану угрожает повышение уровня моря. При этом, в ООН отметили технологическое развитие Южной Кореи — страна готова к реализации сложного проекта.

Плавучий город OCEANIX — это, по сути, набор шестиугольных платформ, расположенных на воде. Шестиугольники широко считаются одними из самых эффективных архитектурных форм: они позволяют строителям экономить как пространство, так и материалы.

OCEANIX

Платформы города будут укреплены известняковым покрытием, в два-три раза более твердым, чем бетон, но все же плавучим. Этот материал создают путем воздействия на подводные минералы электрического тока. Со временем он становится все сильнее и может восстанавливаться. Дизайн города пока не утвердили — OCEANIX еще не определилась с размером города. Предварительная стоимость проекта — около $200 млн, само строительство будет длиться примерно три года.