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В США умерла дочь идеолога превосходства чернокожей расы

Малика Шабазз

Дочь покойного идеолога превосходства чернокожей расы над белыми людьми Малкольма Икс (настоящее имя — эль-Хадж Малик эш-Шабазз) Малика Шабазз была найдена мертвой в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает издание TMZ.

Источники в правоохранительных органах передали таблоиду, что дочь Малики нашла тело матери в ее собственном доме. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что она не была насильственной. Также издание сообщает, что ранее были оправданы двое подозреваемых в убийстве Малкольма Икс.

Малкольм Икс был идеологом черного расизма, который активно высмеивал попытки гражданских активистов (в том числе Мартина Лютера Кинга) добиться равенства между чернокожими и белыми. По его мнению, чернокожие люди превосходят белых, а за их права надо бороться не только в США, но и по всему миру.

Икс был членом радикальной организации «Нация ислама», проповедовавшей черный расизм и панафриканизм. В 1964 году он отказался сотрудничать с этой группой, за что и был убит ее боевиками в 1965 году после ряда угроз в свой адрес. На тот момент Малкольму Икс было 39 лет.

23 ноября, 2021 | Category: США
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