В Генштабе Вооруженных сил Беларуси сообщили, что НАТО приостановило сотрудничество

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич заявил, что НАТО приостановило практическое сотрудничество с белорусскими властями.

По его словам, Беларусь «вынуждена реагировать на усиление по внешнему контуру государственных границ». Он утверждает, что белорусские военные фиксируют постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль границ Беларуси.

Виктор Гулевич считает, что в зарубежных СМИ идет «неприкрытая милитаризация общественного сознания» в соседних с Беларусью странах. «В целом мы видим, как население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны. Ответом на провокационные высказывания, будет дальнейшее повышение обороноспособности Республики Беларусь», – сказал он.

Вооруженные Силы Беларуси сотрудничают с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», к которой республика присоединилась в 1995 году. В Брюсселе с 1998 года действует постоянное представительство Беларуси при НАТО. Республика и военный блок подписали индивидуальную программу партнерства и сотрудничества на 2020–2021 годы.