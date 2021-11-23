Умер самый знаменитый медведь Голливуда — он снялся в большом числе фильмов и был общим любимцем.

Барт II скончался в Хибер-Сити, штат Юта. Последний год он испытывал проблемы со здоровьем. «Он сделал огромнейший вклад в сохранение среды обитания гризли. За два десятилетия, которые он выступал послом земельного фонда Vital Ground, с помощью харизмы Барта нам удалось сохранить сотни тысяч акров земли, на которой обитают его сородичи гризли и другие виды животных», — рассказал исполнительный директор фонда Vital Ground Райан Лати.

Барт и его сестра были найдены в горах в Аляске биологом после того, как их мать убил охотник. Медведя начали использовать на съемках в кино еще в 2001 году. Он также появился в таких фильмах и сериалах, как «Доктор Дулиттл 2», «C.S.I. Место преступления», «Трое в каноэ», «Клиника», «Мы купили зоопарк», «Пит и его дракон» и «Незаконченная жизнь». В «Игре престолов» он появился в эпизоде с персонажами Джейме Ланнистером (Николай Костер-Вальдау) и Бриенной Тарт (Гвендолин Кристи).