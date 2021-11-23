Ученые теряются в догадках из-за «черной зоны» вокруг южного полюса Нептуна

Ученые теряются в догадках из-за «черной зоны» вокруг южного полюса Нептуна — пока точного объяснения, что это за место на поверхности планеты, нет.

Планетологи представили новые результаты долговременного мониторинга атмосфер планет-гигантов при помощи космического телескопа «Хаббл». Оказалось, что экватор Юпитера не лишился дымки, северный полюс Урана стал ярче, а на Нептуне обнаружились яркие облака и темная продолговатая область вокруг южного полюса планеты, сообщается на сайте обсерватории.

«Хаббл» ведет наблюдения по программе OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy) с 2014 года, каждый год получая глобальные изображения внешних планет Солнечной системы на разных длинах волн. Это позволяет ученым отслеживать сезонные изменения в атмосферах гигантов, исследовать структуру атмосфер, а также то, как возникают и эволюционируют вихри и штормы. Подобные исследования не только дополняют данные межпланетных станций, но и в случае ледяных гигантов являются важным каналом получения научных данных об их атмосферах, так как последний раз Уран и Нептун посещались космическими аппаратами в конце прошлого века.

Изображение Юпитера, полученное телескопом 4 сентября 2021 года. Изображение Сатурна, полученное телескопом 12 сентября 2021 года. NASA, ESA, Amy Simon / NASA-GSFC, Michael H. Wong / UC Berkeley, Alyssa Pagan / STScI

Новые снимки Юпитера, полученные телескопом, помогли определить, что экваториальная зона планеты оставалась темно-оранжевого цвета гораздо дольше, чем в более ранних событиях затемнения — ученые ожидали, что экватор лишится красноватых слоев дымки, однако этого не произошло. Чуть выше экватора планеты появилось несколько новых циклонов удлиненной формы, различающихся четкостью своих границ — это связывается со свойствами вихрей. На Сатурне «Хаббл» заметил резкие изменения цвета широтных поясов в северном полушарии планеты, где сейчас ранняя осень, а также более четкие границы знаменитого полярного шестиугольного шторма — год назад он был трудно различим.

Изображение Урана, полученное телескопом 25 октября 2021 года. Изображение Нептуна, полученное телескопом 7 сентября 2021 года.

В северном полушарии Урана сейчас весна и северный полярный регион планеты стал более ярким — это связывается с увеличением потока ультрафиолетового излучения от Солнца, изменением концентрации метана, свойств частиц дымки и динамики атмосферных потоков. На Нептуне телескоп вновь отыскал необычный темный антициклон, который в прошлом году изменил направление своего движения, а также зафиксировал появление ярких облаков и увидел темную продолговатую область вокруг южного полюса Нептуна. Именно его природа является загадкой, поскольку, что он собой представляет пока не объясняется законами физики.