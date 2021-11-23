Uber начал продавать каннабис в Онтарио

Компания Uber Technologies с 22 ноября позволила взрослым жителям канадской провинции заказывать марихуану через свой онлайн-сервис заказа и доставки еды Uber Eats.

В заявлении Uber сказано, что жители Онтарио смогут сделать это, выбрав в приложении категорию «каннабис» и оформив заказ в магазине Tokyo Smoke. Заказ будет готов в течение часа, его можно будет забрать в ближайшем магазине Tokyo Smoke.

Доставка в этом случае не предусмотрена. Несмотря на то, что марихуана легализована в Канаде в течение трех лет, ее доставка по-прежнему незаконна, пишет BBC News.

В Uber не говорят о том, будут ли расширять предложение на другие провинции Канады или на США, где в десятках регионов легализовано употребление каннабиса в медицинских или рекреационных целях. Представитель Uber сказал Reuters, что компания «продолжит следить за изменением законодательства и возможностями на каждом рынке».

В апреле 2021 года глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания рассмотрит возможность доставки каннабиса в США, «когда дорога будет свободна», то есть будет принят федеральный закон о легализации.

Каннабис в Канаде легализовали в октябре 2018 года. По прогнозу отраслевой исследовательской компании BDS Analytics, продажи марихуаны в Канаде в 2021 году составят четыре миллиарда долларов США, а в 2026 году вырастут до 6,7 миллиарда долларов.