У Тома Круза обнаружили шрамы на лице

Поклонники творчества Тома Круза бьют тревогу в Сети из-за внешнего вида своего любимца. После того как актер впервые появился на баскетбольном матче с опухшим лицом, многие уже тогда заметили, что выглядит он странно.

Недавно газета The Sun опубликовала новые снимки со съемок «Миссии». На них Круз предстал в еще более непрезентабельном виде, чем раньше. Лицо актера, казалось, стало еще более одутловатым, кроме этого, на нем появились шрамы от операций.

В Сети тут же начали писать о серьезных проблемах актера. Некоторые даже уверяли, что у Круза может быть опасная болезнь, которую он скрывает.

Не так давно в прессе ходили слухи о том, что у актера коронавирус. Именно по этой причине, по предварительной информации, и были на время прекращены съемки очередной части.