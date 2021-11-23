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Три задачи, которые вы решите с помощью электроштабелера

Погрузочное оборудование востребовано во многих сферах деятельности и далеко за пределами складских помещений. Погрузчики и штабелеры – важные рабочие инструменты в сфере торговли, фермерства, производства продовольственных и непродовольственных товаров.

 

В каких еще направлениях бизнеса покупка складского оборудования станет выгодной инвестицией в развитие предприятия, мы спросили консультантов специализированного интернет-магазина Eurocar-Logistics. 

Практичный инструмент на товарном складе

Современный электроштабелер в Киеве, например, используется практически на любом складе, независимо от типа продукции и габаритов помещения. Главная особенность оборудования — способность работать на минимальной площади и делать это предельно аккуратно.

 

Покупка электроштабелера значительно усиливает производительность всего предприятия, будь то склад, магазин или логистический центр. Его интеграция в работу компании проходит безболезненно: достаточно обучить персонал управлению техникой – и можно приступать к работе. 

 

Большинство современных моделей логистической техники управляется рукояткой: даже далекий от автоматизации сотрудник освоит оборудование в самые короткие сроки. 

 

Еще одна фишка штабелера — надежность. Конструкция базируется на выносливых и прочных материалах, а электронная часть при правильной эксплуатации требует минимального и редкого обслуживания.

Незаменимый помощник в супермаркете или универмаге

Если цена на электропогрузчик без пробега недоступна предпринимателю, имеет смысл выбрать модели среди предложений б/у. Такие устройства обладают современными характеристиками и возможностями, а стоят значительно дешевле.

 

Торговым предприятиям электропогрузчик обеспечит:

  • универсальность. С ним вы сможете перевозить, поднимать или опускать большие объемы грузов в минимальный промежуток времени;
  • грузоподъемность. Устройство одновременно работает с весом в пределах 1-2 тонн;
  • экологичность. Электрическое оборудование лишено выхлопов, а значит, его можно использовать на складах с продуктами питания;
  • тихая работа. Вы сможете быстро и эффективно транспортировать груз без оглушительного шума.

 

Бывшая в употреблении складская техника из Европы имеет достаточный запас надежности, чтобы работать на нужды магазина или супермаркета в течение нескольких лет без существенных вложений.

Выгодное решение для фермеров и производителей 

Представители фермерства и сельского хозяйства оценили удобство автоматизации транспортировки продукции. За счет значительной грузоподъемности складской техники они значительно ускорили процесс комплектации собственных складов и транспортировки продуктов до стеллажей.

 

Точное и простое управление сводит к минимуму порчу товаров, поэтому фермеры могут быстро и безопасно перевозить и складировать грузы большими партиями.

 

Использование погрузчиков и штабелеров требует минимального обучения персонала, а значит, запустить устройство в работу можно уже с первых дней после приоб

23 ноября, 2021 | Category: Новости
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