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Специалисты обошли сканер отпечатков пальцев в MacBook и iPad с помощью плёнки и клея

Аутентификация по отпечатку пальца — это удобная альтернатива вводу пароля или PIN-кода. Однако исследователи кибербезопасности из Kraken Security Labs продемонстрировали, что защиту можно обойти при помощи дешёвых расходных материалов.

Для взлома устройств специалистам даже не понадобился прямой доступ к отпечатку пальца владельца — только фотография поверхности, к которой он прикоснулся.

Её обработали в Photoshop, сделав монохромной, и распечатали на ацетатной плёнке на лазерном принтере. Тонер придал изображению трёхмерную структуру, а столярный клей «оживил» отпечаток.

Мы провели успешную «атаку» на большинство тестируемых устройств, включая iPad и MacBook Pro. При настоящем взломе, у нас был бы доступ к огромному количеству конфиденциальной информации.

Kraken — не единственная лаборатория, которой удалось обмануть дактилоскопический сенсор. В 2020 году Cisco Talos опубликовала отчёт с описанием похожего метода. В обоих случаях точность распознавания составила около 80%.

Эксперты отметили, что большинство пользователей вряд ли столкнётся со взломом, но при желании воспроизвести отпечатки пальцев нетрудно — они остаются на любых поверхностях, от бокала в ресторане до двери такси.

Рекомендации — не рассматривать сканер в качестве безопасной альтернативы надёжному паролю и использовать его только при двухфакторной авторизации.

Стоит отметить, что производители устройств регулярно совершенствуют алгоритмы идентификации. Ранее Google объяснила медленную работу подэкранного датчика в Pixel 6 «алгоритмами повышенной безопасности».

23 ноября, 2021 | Category: США
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