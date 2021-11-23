Создатель «Гарри Поттера» Джоан Роулинг заявила об угрозах убийством

Британская писательница Джоан Роулинг раскритиковала активистов, защищающих права трансгендерных людей, которые опубликовали в твиттере фотографию с ее домашним адресом.

В минувшую пятницу, 19 ноября, накануне Дня памяти трансгендерных людей, трое активистов провели акцию возле дома Роулинг в Шотландии, протестуя против ее высказываний о трансгендерных людях. Как рассказала Роулинг, активисты сфотографировались у ее дома так, что на снимке была видна табличка с адресом.

Писательница поблагодарила всех пользователей твиттера, которые пожаловались на фотографию, и призвала удалить ретвиты со снимком. Она также поблагодарила полицию Шотландии за помощь в этом деле.

Джоан Роулинг обвинила участников акции в доксинге — публикации персональной информации о человеке без его согласия. Писательница заявила, что активисты рассчитывали, что она перестанет «выступать в защиту прав женщин на основе пола».

«Им следовало бы задуматься о том, что сейчас я получила столько угроз убийством, что могла бы оклеить ими весь дом, и я не перестала высказываться. Возможно (и я просто хочу это сказать), лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы женщинам, — это перестать заниматься сталкингом, травить и запугивать нас», — добавила Роулинг.

Одна из участниц пятничной акции, дрэг-куин Холли Старс заявила в твиттере, что после публикации фотографии, сделанной у дома Роулинг, активисты получили множество трансфобных сообщений с угрозами, поэтому удалили снимок из твиттера.