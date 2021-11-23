Российские войска проводят крупномасштабные учения у украинской границы — ЦРУ

Россия заявляет об отсутствии таких планов военной активности в регионе и обвиняет Украину и Соединенные Штаты в разжигании напряженности. В военном конфликте на Донбассе с 2014 года с украинской стороны погибло 14 000 человек. Россия «повышает боеготовность российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», — говорится в заявлении Минобороны Украины.

В учениях, которые начались в понедельник, участвуют мобилизованные резервисты, говорится в сообщении.

В понедельник российское агентство внешней разведки сравнило нынешнюю напряженность с нарастанием угрозы кратковременной войны 2008 года, в которой российские войска разгромили войска соседней Грузии.

Официальные лица США сообщили агентству Рейтер, что по-прежнему неясно, какие меры собирается предпринять президент России Владимир Путин. Никто из официальных лиц США не сказал, что ожидает неминуемого вторжения, но движения российских войск указывают на углубляющийся кризис, говорится в заявлении. Вашингтон надеется предотвратить конфликт путем достижения международного консенсуса в отношении угрозы, что повышает вероятность потенциальных санкций, если Москва решит действовать, однако Россия продолжает игнорировать нажим со стороны США и Европы.

Кремль ранее заявлял, что американские СМИ, которые предположили, что Россия готовится атаковать Украину, используются в кампании дезинформации.

Как сообщали ранее агентство Bloomberg и украинская военная разведка, Россия сосредоточила более 92 000 военнослужащих в районах, примыкающих к границам Украины, и может начать наступательные операции в конце января или начале февраля.