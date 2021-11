Росія роздратована поглибленням стратегічного партнерства США з Україною – CSIS

Дії Москви біля кордону мотивовані щонайменше двома чинниками. По-перше, російські лідери роздратовані поглибленням стратегічного партнерства США та Заходу з Україною. По-друге, вони, ймовірно, оцінюють, що в Європі чи Сполучених Штатах мало політичної волі, щоб допомогти Україні у війні, особливо в контексті інших зовнішніх і внутрішніх криз.

З 2014 року Росія використовує конфлікт в Україні на свою користь, підвищуючи або зменшуючи інтенсивність війни залежно від політичних розрахунків. Крім того, Москва регулярно накопичує військові підрозділи біля кордону з Україною для підтримки напруги в регіоні, політичного тиску на Україну та меседжу для США і ЄС про припинення втручання у регіон зі «своєї» сфери впливу.

Науковці з CSIS переконані, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники й партнери мають серйозно поставитися до дій Москви, а метою Вашингтона має бути стримування російських операцій в Україні покаранням, а не запереченням. Захід має публічно й приватно повідомити Кремлю, що напад на Україну ініціює руйнівні санкції і поглибить політичну ізоляцію Росії. Крім того, Захід підтримає повстанський рух проти російських військ.

Як казав про радянське вторгнення в Афганістан пакистанський розвідник Мохаммад Юсаф: «Смерть через тисячу порізів – це перевірена часом партизанська тактика проти великих регулярних сил. В Афганістані це був єдиний спосіб поставити радянського ведмедя на коліна». Росія може побачити, як історія повторюється, і що її спіткає та сама доля, якщо її регулярні сили вторгнуться в Україну.

Джерело

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (англ. The Center for Strategic and International Studies, CSIS) – аналітичний інститут у США, базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Центр проводить дослідження з питань політики та стратегічний аналіз політичних, економічних питань та питань безпеки по всьому світу, з особливим акцентом на питаннях, що стосуються міжнародних відносин, торгівлі, технологій, фінансів, енергетики та геостратегії. Згідно з рейтингом аналітичних центрів світу (Global Go To Think Tanks Report), проведеним в Університеті Пенсільванії в 2013 р., CSIS посідає перше місце у світі в категорії «Аналітичні центри з оборони та національної безпеки» та також оцінюється як 4-й у рейтингу « Аналітичні центри з найбільш новаторськими ідеями/пропозиціями у сфері політики».