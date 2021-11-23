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Премию «Эмми» присудили сериалам о принцессе-беженке и отважной сотруднице «Моссада»

В Нью-Йорке состоялось вручение премии «Эмми», которую присуждает Международная академия телевизионных искусств и наук лучшим телепрограммам, первоначально созданным и показанным за пределами США.

Победу в категории «лучший телефильм или мини-сериал» одержала историческая драма «Пересекая Атлантику», действие в которой разворачивается во время Второй мировой войны. В ней рассказана история принцессы Норвегии, покинувшей оккупированную гитлеровскими войсками родную страну, и показаны ее отношения с президентом США Франклином Рузвельтом.

Лучшим драматическим сериалом признан израильский шпионский сериал «Тегеран». Он посвящен истории молодой женщины, агента «Моссада», которая находится под прикрытием в Тегеране. Героиня «Тегерана» выполняет миссию, в рамках которой должна помочь вывести из строя ПВО и открыть иранский ядерный реактор для авиаудара ВВС Израиля.

В актерских категориях академики отметили работу британцев — Хейли Сквайрс за роль в драме о порноиндустрии «Только для взрослых» и Дэвида Теннанта за роль серийного убийцы Денниса Нильсена в сериале «Дес».

23 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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