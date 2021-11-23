Представитель ООН: более миллиона афганских детей на грани голодной смерти

В Афганистане более 1 млн детей находятся на грани голодной смерти. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.

«На сегодняшний день с нехваткой продовольствия сталкиваются примерно 22,8 миллиона человек по всей стране. А это большая часть населения Афганистана, в котором насчитывается 38 млн жителей. Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня», — заявила Морт.

Она напомнила, что в зимний период многие горные сельские районы окажутся отрезанными.

«Мы в ЮНИСЕФ чрезвычайно обеспокоены ситуацией, поскольку знаем, что примерно 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей — на грани голодной смерти. Они не выживут, если мы не сможем обеспечить их необходимым лечением», — предупредила Саманта Морт.

«Сейчас не время для политического торга. Люди в Афганистане умирают, и им нужна наша поддержка. Гуманитарная помощь — это проявление человеческой солидарности», — заявила представитель Детского фонда ООН.

Ранее ООН предупредила об угрожающем 23 млн афганцев истощении и смерти от голода, что следует из данных исследования, проведенного Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обращался к лидерам стран G20 с просьбой предотвратить массовый голод в Афганистане.