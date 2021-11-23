Після нових санкцій проти “Північного потоку-2” у Європі злетіли ціни на газ

Після нових санкцій Вашингтону проти російського геополітичного проєкту “Північний потік-2” ціни на природний газ у Європі зросли до понад 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Так, 23 листопада еталонні європейські фʼючерси на газ зросли на 8,7% — до €91,34 за мегават-годину, або $1 096 за тисячу кубометрів.

Тим часом Європа очікує на сезонне похолодання, хоча тиждень розпочався зі слабких показників роботи вітряної генерації.

Водночас аналітики припускають, що нові санкції США не призведуть до зростання фʼючерсів у довгостроковій перспективі.

“Я не думаю, що ці нові санкції вплинуть на ціни на газ, оскільки вони не можуть змінити того факту, що трубопровід уже збудований”, — сказала Катерина Яфімава, старша наукова працівниця Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Вона пояснила, що тепер адміністрація Байдена зобов’язана кожні три місяці надсилати до Конгресу звіт про санкції і дії проти судна, яке вважається російським, і так уже очікувалися.