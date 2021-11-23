Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы правящей партии Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия лидера партии власти , написал в твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.

81-летний Назарбаев сообщил на расширенном заседании политического совета партии, что «Нур Отан» должен возглавлять президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев. Нового лидера партии выберет партийный съезд, до этого момента Назарбаев сохранит этот пост.

Айдос Укибай сказал Tengrinews.kz, что решение Назарбаева — это логическое продолжение транзита власти, начатое в 2019 году. «Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия „Нур Отан“ должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией», — объяснил он.

«Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается лидером нашей нации — Елбасы», — подчеркнул пресс-секретарь первого президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. После отставки он сохранил за собой посты лидера партии «Нур Отан» и председателя Совета безопасности Казахстана. Пост председателя Совбеза республики он будет занимать пожизненно.