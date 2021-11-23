Наследники Толкина добились прекращения использования криптовалюты JRR Token

Поместье Дж. Р. Р. Толкина заявило, что доменное имя сайта JRRToken.com нарушает авторские права. Адвокаты разработчика криптовалюты Мэтью Дженсена настаивали же, что «Токен» — общий термин, который не стоит путать с фамилией писателя. Кроме названия домена, претензии возникли к содержанию сайта — там находились иллюстрации колец, жилищ хоббитов и волшебника, похожего на Гэндальфа — одного из персонажей книг.
ВОИС пришла к выводу, что разработчик «знал о работах Толкина и создал веб-сайт, чтобы использовать их славу». Дженсен дал обязательство прекратить использовать криптовалюту, отдать домен и удалить весь контент, нарушающий авторские права.
JRR Token запустили в августе на Binance Smart Chain. Его слоган звучал так: «Один токен, чтобы править всеми». Это перифраз цитаты с кольца Фродо.
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