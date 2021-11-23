Нардепа від “слуг” Куницького зупинила поліція у Харкові: нардеп мчав центром міста на своєму Porsche

Патрульні у Харкові 22 листопада зупинили народного депутата від “Слуги народу” Олександра Куницького. Нардеп мчав на своєму Porsche Panamera центром міста і порушив ПДР.

Про це повідомило “Суспільне“, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Речник Управління патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук в коментарі журналістам не зміг підтвердити чи спростувати інформацію щодо того, що за кермом Porsche, який 22 листопада на сумнозвісному перехресті Зайцевої, за адресою вулиця Сумська, 2 порушив рядність, був саме “слуга” Куницький.

Проте згодом, з’явилося відео з Управління патрульної поліції, яке виклав депутат Харківської обласної ради від “Європейської солідарності” Анатолій Козловський.

На записі патрульний, який складав матеріали, підтверджує, що за кермом був саме Олександр Куницький.

“Було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Було скоєно за адресою: вул. Сумська, 2. Якщо буде притягнутий, штраф 340 грн”, – каже патрульний.

Козловський написав, що “патрульні намагаються провести розгляд справи за адміністративним порушенням ст. 122 ч. 1 КУпАП по відношенню до громадянина України Куницького Олександра, народного депутата України від політичної партії “Слуга народу”.

Сам “слуга” Куницький заявив поліцейським, що, мовляв, мчав на засідання комітету Верховної Ради. За іронією на цьому комітеті розглядалося питання безпеки дорожнього руху в у Харкові.

“Олександр дуже поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м. Харкові, що порушив рядність на сумнозвісному перехресті Зайцевої”, – написав Козловський.Разом з тим, розгляд справи відклали на прохання самого “слуги”. на відео, яке оприлюднив депутат “Європейської Солідарності” адвокат зачитує причину відкладення розгляду.

“З датою призначення розгляду справи не згоден. Прошу відкласти її розгляд на більш тривалий час, достатній для підготовки до розгляду справи. Пропоную призначити справу до розгляду на 30.11.2021 року 11:00”, – каже він.

Після спілкування з патрульними, відповідаючи на питання працівниці комунальних “Харківських ізвєстій”, чому Куницький не з’явився, адвокат сказав:

“Тому що він уповноважив свого адвоката з’явитися на розгляд справи. Поліція порушує права Куницького — не надати час для ознайомлення, підготовки для слухання справи. Вони на завтра призначили судове засідання, де я візьму час для ознайомлення, написання відповідних пояснень та таке інше?”