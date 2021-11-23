Канье Уэст одел сына во все черное, чтобы показать ему «мужской мир»

Канье Уэст одел сына во все черное, чтобы показать ему «мужской мир» — впрочем поведение звезды Голливуда и раньше вызывало вопросы.

Рэпера Канье Уэста засняли в обществе его 5-летнего сына Сэйнта на футбольной игре. Отец и сын надели черные наряды, которые дополнили черными масками.

На данный момент родители наследника, Канье Уэст и Ким Кардашьян, переживают процедуру развода. По данным источников, для Ким крайне важно, чтобы отец продолжал проводить время с детьми.

«Ким старается поддерживать такие начинания. Она целиком сосредоточена на совместной опеке над детьми. В остальном ничего не изменилось. Бракоразводный процесс продолжается», — приводит слова близкого к окружению источника The Hollywood Life.

Тем временем футбольная команда «Тампа-Бэй Бакканирс» настолько обрадовалась появлению звездного болельщика и его сына, что поделилась фотографией в соцсетях, подписав: