 
«  
  »

Израиль обвинил Иран в нанесении ударов с беспилотников

Бени Ганц

Иран использует свои военные базы в южном регионе Чабахар для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для нанесения ударов с дронов по наземным целям за пределами государства. Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц на стратегической конференции в университете имени Райхмана в Герлиции. Его слова передал редактор государственного издания Arutz Sheva Рони Кемпински на своей странице в Twitter.

Он назвал беспилотники одним из ключевых военных инструментов Ирана. По его словам, БПЛА могут достигать стратегических целей в пределах тысяч километров. «Этот потенциал уже подвергает опасности суннитские страны, международные войска на Ближнем Востоке, а также страны Европы и Африки», — заявил министр.

По его словам, иранская программа вооружения представляет угрозу всем странам. Ганц упомянул, что Иран запускает беспилотники в Сирии и помогает ливанской террористической группировке «Хезболла» совершать высокоточные атаки на Израиль.

23 ноября, 2021 | Category: Израиль, Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  