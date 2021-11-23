Джонсон выступил на бизнес-форуме со странной речью про Свинку Пеппу

Выступление главы правительства Великобритании Бориса Джонсона на конференции Конфедерации британской промышленности (CBI) пошло не по плану. Как показывает запись с места событий, сначала премьер-министр долго рылся в бумагах, бормоча под нос «простите» и никак не мог начать речь.

Как передает BBC News, когда он заговорил, события приняли еще более странный оборот. Предполагалось, что темой обращения политика будет проблема изменения климата и энергопереход — замена ископаемого топлива на «зеленые» источники энергии. Вместо этого Джонсон вспомнил о популярном детском мульфильме.

Он сообщил собравшимся, что побывал в парке развлечений, посвященном героям мультика. «До этого я не знал ничего об этом парке, но мне там понравилось. Да, „Мир Свинки Пеппы“ — это мое место!» — заявил изумленной публике премьер.

По словам Джонсона, в мире, где живет девочка-поросенок, «очень безопасные улицы и тишина, спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта».

Он процитировал Свинку, но в целом раскритиковал персонажей мульсериала, созданного мультипликаторами Соединенного королевства. «Сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны», — считает Джонсон.

В то же абсурдистском стиле, говоря о планах сделать в Британии выбросы углекислого газа уже к 2050 году нулевыми, глава кабинета сравнил себя с пророком Моисеем.

Он также сымитировал рев двигателей Ferrari и электрокара Tesla, чтобы бизнесмены «поняли», чем электромобиль лучше «традиционного».

В результате политики, в том числе консерваторы из партии Джонсона, обсуждали не посыл его выступления, а то, каким «бессвязным» и «позорным» оно получилось.