Доллар пошел на рекорд после решения Байдена не менять главу ФРС

Доллар продолжает победное шествие на форексе и в понедельник обновил максимумы за полтора года на новостях о том, что президент США Джо Байден решил не менять Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС.Индекс доллара отражающий курс к шести ключевым валютам прибавил 0,52% за день и добрался до отметки 96,55 пункта, максимальной с июля прошлого года после того, как Байден выдвинул кандидатуру Пауэлла на второй срок во главе американского центробанка.

Курс евро к доллару просел на 0,46%, до 1,1236 доллара за евро и обновил минимум за 16 месяцев.

Пауэлл, в прошлом инвестбанкир и долларовый миллионер, возглавляет Федрезерв с февраля 2018 года, а его текущий срок завершается в феврале 2021 года. Демократы в конгрессе обсуждали возможность заменить его на 59-летнюю Лаел Брейнард, члена совета управляющих ФРС, которая в октябре проходила собеседование в Белом доме.

Брейнард известна как сторонница мягкой политики — низких ставок и дешевых денег. Но пост сохранил Пауэлл, и рынки восприняли это как сигнал на неизбежное ужесточение.

После решения Байдена фьючерсы на ставку ФРС закладывают первое повышение в июне 2022 года с вероятностью 92%, хотя в конце прошлой неделе оценивали шансы на такое развитие событий лишь в 70%.

На вест год в котировки фьючерсов уже с запасом заложено два повышения ставки, и практически заложено третье, хотя сама ФРС в своих макропрогнозах учитывает в лучшем случае одно, продолжая настаивать, что инфляция временная.

Пауэлл принял пост в ФРС, повышая ставки и сокращая баланс, но спустя два года снова обнулил стоимость займов и запустил печатный станок на мощность, которой история еще не видела. Залив рынки 4,5 триллиона долларов, Федрезерв вместе с другими мировыми ЦБ породил инфляционную волну, ставшую для США и Европы рекордной за 30 лет.

С ноября ФРС сокращает темпы выкупа активов и, как ожидается, полностью свернет программу в первом полугодии 2022 года, а следующим шагом станет изъятие ликвидности (количественное ужесточение), которое начнется в 2023-24 гг, прогнозирует Bank of America.