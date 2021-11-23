Для чего нужны пробники духов

На прилавках парфюмерных бутиков представлены не только дорогие ароматы в больших флаконах, но и тестеры. Пробники духов не отличаются от оригиналов качеством. Разница заключается лишь в способе оформления. Главная задача бренда, выпускающего тестеры, – демонстрация продукта покупателю.

Пробники выпускаются в минимальном объеме и не выставляются в продажу. Они считаются презентационным материалом, предназначены для рекламы топовых парфюмов или новинок. Тестеры часто дарят клиентам в рамках акции или вручают как приятный бонус. Также встречаются наборы миниатюрных флаконов популярных духов. Их можно приобрести, чтоб подобрать индивидуальный и неповторимый аромат.

Тестер и оригинал: в чем разница

В целях сокращения расходов на выпуск пробников производители экономят на дизайне. Чтобы понять, что перед вами тестовая версия парфюма, достаточно взглянуть на упаковку: она лаконичная, без дизайнерских элементов, имеет короткие надписи.

Это не единственные отличия между демонстрационной версией и подлинником:

оригинал выпускается в дорогой упаковке;

крышка прототипа (обычно это пробка) максимально простая: она завинчивает или затыкает горлышко;

пробники негерметичные, поскольку планируется, что ими будут пользоваться разные люди;

на флаконе обязательно значатся упоминания: «Тестер», «Не для продажи».

Тестовые версии намного дешевле оригиналов. Однако в цивилизованном мире приобретение пробников, как и их использование в качестве подарка, считаются признаками дурного тона. Они не предназначены для продажи.

Существует несколько причин, почему стоит купить пробники духов:

когда брендовая упаковка не столь важна для покупателя;

если хочется обладать оригинальным ароматом, но временно средств на его покупку недостаточно;

если хочется протестировать новинку в течение пары дней и определиться, подходит она или нет.

Также тестовые модели удобно брать в путешествия. В остальных случаях пользоваться прототипами нецелесообразно.

Как отличить подделку

На рынке можно найти практически все миниатюрные версии популярных духов. Они отличаются лишь уменьшенной концентраций компонентов. Однако стоит учитывать некоторые нюансы, чтобы обзавестись настоящим тестером, а не репликой:

1. Учтите, что не все торговые марки выпускают пробники ароматов.

2. Перед покупкой изучите оформление подлинного пробника и сравните с внешним видом предлагаемого товара.

3. Обратите внимание на батч-код, качество нанесения шрифта.

4. Осведомитесь, поступает ли в реализацию предлагаемая позиция. Иногда недобросовестные продавцы выставляют прототипы, оригинал которых давно уже не производят.

5. Помните о ценовой политике брендов. Если выбрали духи известного производителя, то и тестер не будет слишком дешевым.

Удачи в поисках того самого аромата!