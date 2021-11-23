Диего Марадону похоронили без сердца — кто-то вырезал

Аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро рассказал в своей книге, что тело футболиста Диего Марадоны похоронили без сердца, пишет Marca.
По словам Кастро, группа футбольных фанатов клуба «Химнасия и Эсгрима» планировала похитить сердце. «Этому не суждено было сбыться, потому что люди узнали об этом плане, и сердце Марадоны извлекли», — заявил Кастро.
По его словам, сердце извлекли в том числе для того, чтобы определить причину смерти Диего Марадоны. Кастро рассказал, что сердце футболиста весило 500 граммов. «Это было очень большое сердце. Обычно оно весит 300 граммов, и хотя у него было сердце спортсмена, которые само по себе больше, оно было увеличено из-за чего-то другого. Из-за сердечной недостаточности», — сказал Кастро.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Футболисту было 60 лет.
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