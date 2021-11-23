Диего Марадону похоронили без сердца — кто-то вырезал

Аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро рассказал в своей книге, что тело футболиста Диего Марадоны похоронили без сердца, пишет Marca.

По словам Кастро, группа футбольных фанатов клуба планировала похитить сердце. «Этому не суждено было сбыться, потому что люди узнали об этом плане, и сердце Марадоны извлекли», — заявил Кастро.

По его словам, сердце извлекли в том числе для того, чтобы определить причину смерти Диего Марадоны. Кастро рассказал, что сердце футболиста весило 500 граммов. «Это было очень большое сердце. Обычно оно весит 300 граммов, и хотя у него было сердце спортсмена, которые само по себе больше, оно было увеличено из-за чего-то другого. Из-за сердечной недостаточности», — сказал Кастро.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Футболисту было 60 лет.