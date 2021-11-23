Cценарист четвёртой «Матрицы» рассказал неизвестные подробности о фильме. По словам автора, это не очередной сиквел, а «нечто другое».
Дэвид Митчелл, соавтор сценария «Матрицы: Воскрешение», рассказал о том, чего ждать от фильма, в разговоре с газетой To Vima.
По словам Митчелла, четвёртый фильм франшизы получился «прекрасным и странным творением, меняющим правила блокбастеров».
Создатели фильма всё ещё держат в секрете все подробности о сюжете, и учитывая, что прокат стартует уже в декабре (16 числа в России и 22 числа в США), вряд ли поделятся какими-то деталями до релиза.
В ближайшее время в сети может появиться второй трейлер фильма. В конце ноября Warner Bros. также показала постеры с ключевыми персонажами, включая молодого Морфеуса.
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