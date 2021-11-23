Специалисты обошли сканер отпечатков пальцев в MacBook и iPad с помощью плёнки и клея Наследники Толкина добились прекращения использования криптовалюты JRR Token » Cценарист четвёртой «Матрицы» рассказал неизвестные подробности о фильме Cценарист четвёртой «Матрицы» рассказал неизвестные подробности о фильме. По словам автора, это не очередной сиквел, а «нечто другое». Дэвид Митчелл, соавтор сценария «Матрицы: Воскрешение», рассказал о том, чего ждать от фильма, в разговоре с газетой To Vima. По словам Митчелла, четвёртый фильм франшизы получился «прекрасным и странным творением, меняющим правила блокбастеров». Я посмотрел фильм в Берлине ещё в сентябре, и он хорош. Я не могу сказать о чём он, однако могу скорректировать ожидания. Это не ещё один сиквел, а нечто другое, что содержит в себе все три предыдущих фильма. Это прекрасное и странное творение, которому удалось достичь того, чего мы ещё не видели в боевиках. Этот фильм меняет правила блокбастеров. Дэвид Митчелл сценарист Создатели фильма всё ещё держат в секрете все подробности о сюжете, и учитывая, что прокат стартует уже в декабре (16 числа в России и 22 числа в США), вряд ли поделятся какими-то деталями до релиза. В ближайшее время в сети может появиться второй трейлер фильма. В конце ноября Warner Bros. также показала постеры с ключевыми персонажами, включая молодого Морфеуса.