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Cценарист четвёртой «Матрицы» рассказал неизвестные подробности о фильме

Cценарист четвёртой «Матрицы» рассказал неизвестные подробности о фильме. По словам автора, это не очередной сиквел, а «нечто другое».

Дэвид Митчелл, соавтор сценария «Матрицы: Воскрешение», рассказал о том, чего ждать от фильма, в разговоре с газетой To Vima.

По словам Митчелла, четвёртый фильм франшизы получился «прекрасным и странным творением, меняющим правила блокбастеров».

Я посмотрел фильм в Берлине ещё в сентябре, и он хорош. Я не могу сказать о чём он, однако могу скорректировать ожидания. Это не ещё один сиквел, а нечто другое, что содержит в себе все три предыдущих фильма. Это прекрасное и странное творение, которому удалось достичь того, чего мы ещё не видели в боевиках. Этот фильм меняет правила блокбастеров.

Дэвид Митчелл
сценарист

Создатели фильма всё ещё держат в секрете все подробности о сюжете, и учитывая, что прокат стартует уже в декабре (16 числа в России и 22 числа в США), вряд ли поделятся какими-то деталями до релиза.

В ближайшее время в сети может появиться второй трейлер фильма. В конце ноября Warner Bros. также показала постеры с ключевыми персонажами, включая молодого Морфеуса.

23 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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