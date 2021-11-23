Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет В Генштабе Вооруженных сил Беларуси сообщили, что НАТО приостановило сотрудничество » Британский банк ввел четырехдневную рабочую неделю Британский Atom Bank перевел 430 своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы. Таким образом менеджеры пытаются улучшить эмоциональное состояние людей после почти двух лет пандемии. В последнее время сразу несколько западных компаний предоставили сотрудникам возможность отдыхать три дня в неделю, но можно ли говорить, что за такой схемой будущее и вскоре подобная практика станет общепринятой? Глава Atom Bank Марк Маллен рассказал Би-би-си, что разрешил сотрудникам работать 34 часа в неделю и брать выходной в понедельник или пятницу, чтобы удержать людей в компании и поднять их настроение в это нелегкое время. При этом общее рабочее время в неделю сократилось всего на 3,5 часа: раньше в банке работали 37,5 часов в течение пяти дней, а теперь — 34 часа в течение четырех дней. «До пандемии считалось нормальным, что нужно ехать на работу, весь день сидеть за столом, а затем ехать обратно домой, — говорит Маллен. — Ковид показал нам, что в этом нет необходимости. Я думаю, что работать с девяти до пяти с понедельника по пятницу — довольно старомодный способ работы». Atom Bank работает только в интернете, у него нет отделений на улицах британских городов. Он был одним из первых интернет-банков в стране; по итогам прошлого финансового года банк выдал кредитов на сумму 2,7 млрд фунтов стерлингов. Новая схема работы начала действовать 1 ноября после того, как администрация банка убедилась, что сокращение рабочей недели не повлияет на качество обслуживания клиентов и производительность сотрудников. Маллен объясняет, что работающие в банке люди поддержали переход на новые правила, поскольку предпочитают трудиться по более гибкому графику. «Ожидается, что нового регламента будут придерживаться все. Это значит, что я больше не смогу отправлять своим сотрудникам электронные письма в пятницу и не могу ожидать, что они на них ответят, даже если я их отправлю», — говорит руководитель банка.