Бразильянка вышла замуж сама за себя — и развелась через два с половиной месяца, разлюбившись

Бразильянка вышла замуж сама за себя — и развелась через два с половиной месяца, разлюбившись — ей не понравились такие «скучные отношения».

В сентябре 33-летняя модель из Бразилии Крис Галера решила, что устала от попыток построить отношения с мужчинами и вышла замуж за саму себя, сообщил New York Post. Выглядело все как полагается: Крис Галера сфотографировалась в свадебном платье с букетом на фоне церкви.

Рассказывая о свадьбе в инстаграме, новобрачная отметила, что получает «тысячи сообщений от женщин и мужчин со всего мира» с предложениями руки и сердца. «Увы, но разводиться в ближайшее время я не собираюсь», — добавила модель.

В итоге брак продержался чуть больше двух месяцев. По словам Галеры, она «кое-кого» встретила, влюбилась и была вынуждена развестись с собой. «Я была счастлива в этом браке и поверила в любовь, когда встретила одного особенного человека», — приводит слова модели издание Mirror.