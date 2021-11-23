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Байден в 2024 году будет баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден планирует претендовать на переизбрание на выборах лидера страны в 2024 году, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя сообщения ряда СМИ о планах Байдена баллотироваться на второй срок, Псаки заявила: «Таково его намерение».

78-летний президент США заявлял о своем желании участвовать в выборах 2024 года почти сразу после инаугурации. Он также добавлял, что вместе с ним, скорее всего, будет переизбираться действующий вице-президент США Камала Харрис.

При этом в настоящее время, согласно опросам, Байдена поддерживают только 38% избирателей в США.

23 ноября, 2021 | Tags: | Category: США
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