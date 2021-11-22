Вода с доставкой на дом: какой должна быть, как правильно выбирать

Взрослому человеку, чтобы чувствовать себя действительно хорошо, нужно каждый день употреблять около 1,5 литра воды. Качество такой жидкости тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы в составе не содержались вредные примеси, но при этом было достаточное количество полезных микро- и макроэлементов. К сожалению, нередко обычные варианты, которые продают из бочек в магазинах и называют экологически чистыми, очищены настолько, что едва утоляют жажду.
Именно поэтому большинство людей отдают предпочтение бутилированной столовой продукции, цена которой немного выше, но и преимуществ у такого выбора гораздо больше. Среди них стоит выделить:
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соответствие утвержденным международным нормам;
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предельную чистоту продукта без дополнительных агрессивных очисток;
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приятный вкус.
Кроме того, фирмы, занимающиеся добычей и разливом, осуществляют доставку воды на дом. В последние годы эта услуга стала довольно востребованной, доступной практически каждому.
Польза и применение
Продукция добывается из артезианских источников, залегающих глубоко в недрах земли, что делает живительную влагу максимально изолированной от загрязнений элементами, просачивающимися с поверхности. Ценность такого запаса заключается еще и в том, что происходит естественная фильтрация, насыщение минералами. Как бы там ни было, а любой источник тщательно тестируется на соответствие установленным нормам, прежде чем начнется добыча воды, фильтрация от крупных примесей и разлив.
В дальнейшем такой продукт можно без проблем использовать для питья, приготовления кофе и чая, детских смесей, еды для взрослых. Вода идеально утоляет жажду, помогает нормализовать метаболические процессы, предотвратить обезвоживание. Кроме того, ее активно используют в качестве «заправки» для моющих пылесосов, увлажнителей воздуха, в результате чего исключается появление накипи, за счет которой техника нередко выходит из строя.
Где стоит заказывать
Если вы собираетесь сделать первый заказ, то нужно серьезно отнестись к выбору поставщика. Отдавать предпочтение стоит тем компаниям, у которых за плечами уже есть определенный опыт, имеется большая база клиентов, доступны быстрые способы доставки. Важно, чтобы после создания заявки у вас была возможность получить воду в течение часа или в четко оговоренное время.
Для совершения заказа тоже должно быть достаточно вариантов. Большой плюс, если потребитель может сделать запрос не только на сайте или по телефону, но и через наиболее часто используемые мессенджеры. Еще лучше, если присутствует собственное приложение, где есть личный кабинет с историей покупок, бонусами и пр.
К несомненным преимуществам стоит отнести спецпредложения для новых клиентов (например, возможность купить ручные и автоматические помпы по выгодной цене). Кроме того, не забывайте об экологичности. Обычно пустые бутыли сдаются и перерабатываются – большой плюс, если у вас примут тару другого поставщика, от услуг которого вы отказались.
Всеми этими достоинствами обладает «Хвиля Здоров’я». Компания вот уже 10 лет добывает, фильтрует, разливает и реализует столовую воду – здесь и соответствие всем нормам качества, и удобная тара, и достойный уровень обслуживания. Все заказы доставляются в любую точку Киева за 60 минут, могут быть укомплектованы помпами, набором брендированных картонных стаканчиков. Ежедневно представители компании выполняют свыше 2 000 заявок. За месяц реализуется 100 000 бутылей, что можно считать успехом и показателем популярности среди пользователей.
Источник: hz-voda.com.ua
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