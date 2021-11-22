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В США в результате наезда машины на участников парада погибли пять человек

В США минимум пять человек погибли и еще 40 пострадали в результате наезда на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на управление полиции.

Красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу. По словам начальника полиции города Дэна Томпсона, в больницу были доставлены 11 взрослых и 12 детей, многие добираются в районные клиники самостоятельно. Имена и возраст погибших не разглашаются.

Ранее Томпсон заявил, что полиция города успела задержать подозреваемого. Он сообщил, что пока не может сказать, связан ли инцидент с терроризмом.

22 ноября, 2021 | Category: США
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