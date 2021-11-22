В США разработали пончикоподобный дрон для обследования помещений

Cleo Robotics

Американская компания Cleo Robotics из Бостона представила дрон Dronut X1 для работы в помещениях. Корпус дрона изготовлен из углеволокна и имеет форму, напоминающую пончик. В центральной полости располагаются два соосных несущих винта, а управление происходит за счет отклонения вектора тяги. Такая конструкция позволяет дрону без вреда касаться окружающих предметов во время полета и повышает его безопасность для людей. Устройство оборудовано лидаром, камерами высокого разрешения и светодиодами для полетов в темноте, что позволяет прокладывать путь в захламленных тесных и темных помещениях. Предполагается, что основной областью применения нового дрона станет обследование оборудования и инженерных сооружений. Компания уже начала продажи на своем сайте, сообщает издание Drone DJ.

Большинство современных коммерческих дронов изготавливается по квадрокоптерной схеме, в которой вся электронная начинка устройства находится в его центральной части, а четыре несущих винта располагаются на концах рамы. Такая схема обеспечивает простоту управления и высокую маневренность, но во время полетов в тесных помещениях с большим числом препятствий требует дополнительной защиты пропеллеров, так как они могут легко задеть и повредить окружающие предметы или нанести вред людям.

Для того чтобы исключить возможность столкновения воздушных винтов с окружающими предметами, инженеры из бостонской компании Cleo Robotics решили разместить их внутри конструкции. Корпус разработанного ими дрона Dronut X1 имеет цилиндрическую форму с центральным каналом, внутри которого располагаются два соосных несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях. Управление полетом и стабилизация происходят с помощью запатентованного компанией метода отклонения вектора тяги.

Диаметр корпуса Dronut X1 составляет около 17 сантиметров при высоте 10. Весит дрон 425 грамм. Для навигации в пространстве применяется лидар, данные с которого обрабатываются процессором Qualcomm Snapdragon и используются для обнаружения препятствий. Кроме этого дрон оборудован 4к камерой и светодиодами для полетов в темноте. Камера обеспечивает потоковое видео в HD разрешении. Dronut X1 способен развить максимальную скорость четыре метра в секунду и летать при ветре до 15 километров в час на расстояниях до одного километра, а заряда его аккумулятора хватает для 12 минут полета.

Предполагается, что дрон будет использоваться для обследования состояния инженерных сооружений и оборудования в тесных темных помещениях с большим количеством препятствий. Кроме этого Dronut может оказаться полезным для полицейских и спасателей. Компания разработчик уже начала продажи дрона на своем сайте по цене 9800 долларов.