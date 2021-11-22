В России заявили о неизбежности захвата территорий сопредельных государств — об этом заявляют чиновники из окружения Путина, в особенности одиозный советник и архитектор «новороссии» Сурков. По его словам — нельзя ограничиваться Крымом, необходимо аннексировать и другие территории, которые будут использованы для расширения будущей Империи.

Россия будет расширять свою территорию, собирая земли и пространства, поскольку постоянное расширение — не просто одна из идей, а «подлинный экзистенциал нашего исторического бытия».Такое мнение в статье для журнала «Актуальные комментарии» высказывает бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков.

«На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами», — пишет Сурков.

Внешняя экспансия, по его мнению, служит разрядке внутренней напряженности, которая копится в обществе и которую ни в коем случае нельзя выпускать на волю путем «либеральных экспериментов».

Как показали примеры 1980х и 1990х, попытки «выпустить пар» внутри страны чреваты неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения, пишет Сурков. Движение во вне, по его мнению, является альтернативой: оно позволяет «экспортировать» угрозу социального хаоса «для утилизации на чужой территории».