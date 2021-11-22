В России заявили, что «Курск» потопили «страны НАТО»

В России заявили, что «Курс» потопили «страны НАТО» — странное заявление исходит от бывшего командующего Севреным флотом в тот период и якобы у него есть некие «абсолютные доказательства.»

Атомная подводная лодка «Курск» затонула в 2000 году после столкновения с субмариной НАТО. Об этом заявил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

По его словам, иностранная субмарина следила за «Курском», но в условиях того состояния моря не смогла обеспечить безопасность и подошла к нему слишком близко. Попов допустил, что маневр российской подлодки мог привести «к потере контакта».

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с „Курском“», — заявил адмирал РИА «Новости».