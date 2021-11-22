В Европарламенте допустили полную остановку «Северного потока-2»

Срыв ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» по-прежнему может произойти из-за давления, оказываемого США, Францией и Италией. Такой сценарий не исключил депутат Европарламента Гуннар Бек.

«Существует небольшая вероятность того, что проект может быть сорван не из-за давления Польши, а из-за давления Франции, Италии и США», — допустил Бек.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, ФРГ следует прекратить процедуру сертификации проекта газопровода «ради мира» и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину путем закупок газа.