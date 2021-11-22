В Австралии нашли жуков, ходящих по поверхности воды вверх ногами

Биологи обнаружили мелких насекомых, которые передвигаются по поверхностной пленке водоемов снизу, как по потолку. Для мелких существ поверхность воды далеко не так проницаема, как для нас. Водомерки легко скользят по ней, пользуясь поверхностным натяжением. А биологи Джон Гулд (John Gould) и Хосе Вальдес (Jose Valdez) обнаружили, что некоторые жуки способны перемещаться по этой пленке снизу и прекрасно себя чувствуют, постоянно «ходя по потолку». Такое поведение ученые описывают в статье, опубликованной в журнале Ethology.



Австралиец Гулд случайно обратил внимание на этих крошечных жуков, работая в экспедиции в Национальном парке Уотаганс в провинции Новый Южный Уэльс. Ему удалось тут же заснять, как насекомое двигается по пленке воды, преспокойно меняя направление, останавливаясь и снова продолжая ход. И все это — вверх ногами. По словам ученого, в научной литературе подобное поведение до сих пор описывали крайне скудно.

При поддержке коллеги из Германии Хосе Вальдеса Гулд определил насекомое как представителя отряда водобродок (Hydraenidae) — мелких (обычно в один-три миллиметра) водных жуков. Ученые полагают, что держаться «на потолке» им помогает пузырек воздуха, который удалось рассмотреть на развернутом вверх брюшке. Он прижимает насекомое к поверхностной пленке, позволяя отталкиваться от нее лапками. Однако для лучшего понимания этого механизма понадобятся новые исследования анатомии и морфологии конечностей жука, а также их гидрофобных свойств. Возможно, само тело водобродки гидрофобно, а лапки — гидрофильны.