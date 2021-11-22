В американской армии поставят на вооружение электротанки

По сообщениям в американской прессе, руководство Пентагона серьезно изучает возможность принятия на вооружение танков, бронетранспортеров и других боевых машин на электрической тяге.

В настоящий момент изучается возможность начала испытаний электрических или гибридных бронетранспортеров. Речь идет не только о большей надежности и более длительном сроке эксплуатации подобных машин, но и о возможных значительных тактических преимуществах.

Майкл Кадьо, директор Ground Vehicles Systems Center говорит: “Для армии электрификация позволит добиться множества целей, который совершенно отличаются друг от друга. В общем, можно говорить о том, что электрификация повысить эффективность пехоты и военного транспорта”.

Электрический бронетранспортер или танк будет гораздо более автономным средством на поле битвы – благодаря улучшению соотношения вес-выделенная энергия. Гигантское потребление энергоносителей танковыми подразделениями резко сократится – также как и необходимость сложной и неповоротливой логистики заправки на театре военных действий. Одним из главных преимуществ таких боевых машин станет то, что они будут передвигаться практически бесшумно.Американская армия выбрала компанию Allison Transmission в качестве подрядчика , ответственным за перевод американских сухопутных сил на электрические транспортные средства.

Allison Transmission специфически будет заниматься разработкой, развитием и патентованием “системы, состоящей из двигателя, генератора и инвертора, с возможностью применения в гусеничных транспортных средствах”. В первую очередь, компания должна будет решить множество производственных и оперативных проблем – таких, как зависимость электрических транспортных средств от станций зарядки, создание надежных и долговечных двигателей и системы, которая не потребует структурных изменений дизайна бронированных транспортных средств.

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