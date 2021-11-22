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Умер актёр Валерий Гаркалин

Умер актёр Валерий Гаркалин

В 67 лет ушел из жизни актер Валерий Гаркалин.

О смерти артиста сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

– Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер, – сказал он.

Артист умер в больнице, куда накануне попал с коронавирусом.

2 октября его доставили в  городскую клиническую больницу № 40. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75-85% поражения легких.

23 октября артиста ввели в искусственную кому, а 8 ноября врачи сделали ему экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Из-за болезни у актера начались проблемы с сердцем и дыханием, а также у него диагностировали тромбоз вен на ногах.

22 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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