Тихановская призвала лидеров ЕС не контактировать с Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в Вене на международном форуме под названием «На пути к счастливому и безопасному будущему Беларуси», призвала лидеров Европейского Союза не поддерживать никаких контактов с Александром Лукашенко и его подчинёнными — по крайней мере до тех пор, пока они не прекратят репрессии в отношении оппонентов.

«Лукашенко нельзя переквалифицировать, ему нельзя доверять, режим не понимает дипломатического языка, — заявила Тихановская. — Диалог должен происходить только тогда, когда все политические заключённые будут освобождены».

В то же время Тихановская отметила, что чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем привлекательнее для западных лидеров идея уменьшить давление на Лукашенко и вернуться к так называемой «реальной политике». «Мы видим это на примере кризиса на границе: режим Лукашенко частично получил то, что хотел — некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству. Это не должно быть нормой», — сказала Тихановская.

Конференция в Вене была организована канцлером Австрии Александром Шаленбергом и министром иностранных дел страны Михаэлем Лингартом. В ней в режиме видеосвязи приняли участие комиссар ЕС Оливер Вархей и министры иностранных дел Германии, Польши, Финляндии, Словении, Словакии, Латвии и Эстонии. Все они подтвердили непризнание легитимности режима Лукашенко, выразили готовность ввести новые санкции против действующего президента Беларуси и его ближайшего окружения, а также продолжить оказывать финансовую помощь белорусскому демократическому сообществу, местным независимым СМИ и неправительственным организациям.

Отдельно отмечается, что отвечая на вопрос об активном участии Австрии в экономике Беларуси, канцлер Шаленберг сказал, что деньги идут частным, а не государственным компаниям, однако он опасается, что в случае полного закрытия ряда компаний их просто заменят в Беларуси другими, которые «не будут заботиться о соблюдении прав человека». Шаленберг также заявил, что Австрия продолжит через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея требовать от «нелегитимных властей» сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.

В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависта подчеркнула, что ключёвым участником политического кризиса в Беларуси является Россия, которая поддерживает Лукашенко.

Ранее действующие власти Беларуси отказались от участия в Венской конференции. Министр иностранных дел страны Макей назвал её «бессмысленным» и «абсолютно недружественным шагом». «Пусть проведут это мероприятие для галочки», — резюмировал глава МИД Беларуси.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал Макея, заявив, что «так диалог не запускается».

Светлана Тихановская была единым кандидатом от оппозиции на прошлогодних президентских выборах в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция, страны ЕС, США и Великобритания не признали итоги выборов. По независимым оценкам, их победителем стала Тихановская, набравшая от 60 до 70 процентов голосов избирателей. После голосования в Беларуси начались самые массовые в истории страны протесты против режима Лукашенко, которые были жестоко подавлены властями.

По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям и пыткам. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения. Светлана Тихановская покинула страну и находится на территории Европейского союза. Её муж находится в заключении в белорусской колонии.