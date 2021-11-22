Скарлетт Йоханссон – 37: неизвестные страницы биографии

В понедельник, 22 ноября, одна из самых талантливых актрис современности Скарлетт Йоханссон отмечает 37-летие. Мало кто знает, что актрисе пришлось бороться с комплексами и критикой общественности, прежде чем добиться первого успеха в кино.

Кроме того, Скарлетт в юные годы совсем не отличалась вкусом стиля и свои грубым голосом и внешностью «поросенка» отпугивала режиссеров и продюсеров.

Как эволюционировал стиль и карьера голливудской звезды – читайте в далее.

1. Первые пробы в кино

Первый кинодебют Йоханссон состоялся, когда ей исполнилось 11 лет. Обычно звезды начинают сниматься в рекламных роликах или малоизвестных фильмах, но Скарлет посчастливилось получить роль в довольно успешной детской приключенческой комедии «Норт». Ее партнером на съемочной площадке стал Шон Коннери.

Правда, тогда в журнале «The Sun» юную знаменитость после ее дебюта в кино назвали «веселым поросенком из диснеевских мультфильмов». Это сильно разочаровало Скарлетт, но не сломало.

В подростковом возрасте звезда любила надевать одежду, которая делала ее старше.

2. Прокачка актерских способностей

Режиссеры и продюсеры считали внешность девушки ничем не примечательной, «обычной». Поэтому многочисленные ее роли были длительное время эпизодными, а в лучшем случае – второплановыми. Так продолжалось до 2003 года.

3. Не внешностью единой

«Трамплином» для успеха в кинокарьере Скарлетт стала женская солидарность. Талант актрисы Йоханссон заметила режиссер София Коппола. В 2003 году она предложила артистке сыграть главную роль в фильме «Трудности перевода». Эта картина получила одобрительные отзывы критиков, а также премии BAFTA и «Золотой глобус».

О знаменитости СМИ стали писать как об одной из самых перспективных и талантливых актрис. В том же году за роль вдохновительницы главного актера в фильме «Девушка с жемчужной серьгой» Скарлетт снова получила номинации на топовые награды.

4. Путь к титулу суперзвезда

После первых успехов в кинематографе Скарлетт стала больше времени уделять собственной внешности. Она консультировалась со стилистами и визажистами, которые помогли ей составить новый гардероб и найти свой стиль.

5. Новый этап в кино

После сотрудничества со стилистами на юную актрису обратил внимание известный на весь мир режиссер Вуди Аллен. В 2005 году он предложил Йоханссон сыграть одну из главных ролей в фильме «Матч Поинт». Благодаря успеху этой киноленты, за Скарлетт закрепился образ сексуальной пышногрудой блондинки.

Сама же Йоханссон до сих пор критически воспринимает собственную внешность. В одном из интервью она сказала, что все еще стесняется своего невысокого роста (160 см), целлюлита, сутулости и хриплого голоса. Но эти комплексы не помешали ей стать одной из самых востребованных актрис современности и идеалом красоты многих женщин и мужчин.

6. Личная жизнь

Скарлет замужем за американским комиком, актером и сценаристом Колином Джостом. У супругов в августе 2021 года родился сын, которого назвали Космо.

Для Йоханссон это третий брак. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком. От второго мужа звезда воспитывает дочь Роуз.