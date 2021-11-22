Скандальный Джона Хилл сыграет в фильме Мартина Скорсезе — больше всего он запомнился по фильму «Волк с Уолл-Стрит».

Популярный американский актер Джона Хилл исполнит роль фронтмена группы Grateful Dead Джерри Гарсии в биографическом фильме, который снимет для стриминга и Apple TV голливудский ветеран Мартин Скорсезе.

Скотт Александер и Ларри Карацевски, работавшие ранее над сериалом «Американская история преступлений» подготовят сценарий проекта. Apple также имеет право использовать музыкальный каталог Grateful Dead для фильма.

Напомним, что Скорсезе уже обращался к этой теме: он снял документальный фильм о Grateful Dead года под названием “Долгое странное путешествие».

Хилл и Скорсезе ранее работали вместе над фильмом «Волк с Уолл-стрит», который принес Хиллу его вторую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. С тех пор кинематографисты не раз говорили о готовности снова работать вместе.

Это будет на первый совместный проект Apple и Скорсезе. Технологический гигант ранее согласился финансировать фильм мэтра «Убийцы лунного цветка». В нем будет рассказано о реальных событиях, происходивших в Оклахоме 20-х годах. Туда, на богатые нефтью территории, для расследования серии жестоких убийств индейцев племени Осейджи, прибывают агенты ФБР.