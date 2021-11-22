Раввин призвал отказаться от вакцины, доставленной в Израиль в шаббат



Израильские дети не могут быть вакцинированы ни одной из миллиона доз вакцин, которые были доставлены утром в субботу 20 ноября, потому что эта партия нарушает еврейский религиозный закон, заявил авторитетный израильский раввин, сообщает The Jerusalem Post.

20 ноября вечером на исходе Шаббата о невозможности использовать данную партию вакцины заявил раввин Биньямин Хота, ведущий популярную программу Mabat Lashabbat («Шаббат в фокусе») на тему практического еврейского закона на ультраортодоксальной радиостанции Kol Barama, где он отвечает на вопросы слушателей.

Хота опубликовал пять книг по еврейскому закону, и его рекомендации о том, как Израильская электрическая компания может минимизировать нарушение шаббата, были выполнены.

Хота заявил, что израильтяне должны дождаться следующей поставки от Pfizer для вакцинации своих детей, потому что им запрещено получать пользу от любой работы, выполняемой в шаббат. По его словам, им следует использовать вакцины из следующей партии — если только она прибудет в будний день.

По словам Хота, поскольку суббота была нарушена намеренно, а не случайно, очевидным становится факт осквернения. Он добавил, что те, кто запросил доставку груза в шаббат, должны быть оштрафованы по еврейскому закону. Он также заявил, что в данном случае не стояло вопроса о спасении жизней, что могло бы оправдать подобные действия в шаббат.

Мнение раввина было опубликовано на новостном сайте ультраортодоксальных евреев Hamehadesh и распространено депутатом партии «Шас» Моше Абутбулом, который возглавляет фракцию Кнессета за соблюдение шаббата.

Надо отметить, что депутат Религиозной сионистской партии Итамар Бен-Гвир заявил, что при всем уважении к раввину Хоте, у него имеются свои раввины, и он намерен сделать прививки всем своим детям.

https://stmegi.com/posts/93935/ravvin-prizval-otkazatsya-ot-vaktsiny-dostavlennoy-v-izrail-v-shabbat/