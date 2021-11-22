Northrop Grumman показала концепт лунного вездехода для предстоящей миссии

Группа американских компаний во главе с Northrop Grumman представила проект открытого лунного вездехода для программы NASA «Артемида», который позволит астронавтам проводить разведку поверхности Луны. Подобный электромобиль может отправиться на Луну уже в 2025 году, однако конкретные сроки готовности вездехода пока не называются, сообщается на сайте SpaceNews.com.

Лунные вездеходы, управляемые человеком, использовались трижды в ходе программы «Аполлон» и позволяли астронавтами передвигаться на большие расстояния для исследований поверхности естественного спутника Земли. Они представляли собой двухместные четырехколесные и открытые электромобили, получавшие энергию от неперезаряжаемых аккумуляторов и доставлявшиеся на Луну в сложенном виде. На борту вездеходов располагалась система радио- и телевизионной связи, а также кино- и фотокамеры.

В программе NASA «Артемида», предусматривающей возвращение людей на Луну в 2025 году, лунные вездеходы будут играть важную роль в масштабных исследовательских работах на поверхности Луны. Предполагается, что будет несколько вариантов транспортных средств, в частности JAXA и Toyota, по договоренности с NASA, разработают герметичный лунный автомобиль, в котором два–четыре человека могут находиться до двух недель.

Еще одним вариантом вездехода станет открытый луномобиль LTV (Lunar Terrain Vehicle), похожий на вездеходы «Аполлонов», который можно использовать для разведки местности. NASA начало поиск компаний, способных создать подобный автомобиль в начале 2020 года, а в мае этого года Lockheed Martin и General Motors объявили о планах создать такой аппарат для агентства.

16 ноября 2021 года компания Northrop Grumman объявила, что она совместно с четырьмя другими компаниями создаст для использования в «Артемиде» четырехколесный негерметичный лунный вездеход. Ожидается, что вездеходом можно будет управлять как вручную, так и дистанционно. Он будет способен пережить лунные ночи, а срок его работоспособности может составлять до десяти лет.

Компания Intuitive Machines разработает модернизированную версию спускаемого аппарата Nova-C, названную Nova-D, для доставки вездехода на Луну. Компания Lunar Outpost поможет Northrop Grumman в разработке конструкции вездехода, в частности, систем пылеподавления и теплоотвода. Компания AVL поможет в создании электрической двигательной установки. Наконец, компания Michelin поможет создать специальные безвоздушные шины для для вездехода. Ожидается, что к работам будут привлекаться и астронавты программы «Аполлон» Харрисон Шмитт и Чарльз Дьюк.