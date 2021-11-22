Несколько стран ЕС против вступления Украины в НАТО

Некоторые страны ЕС против того, чтобы Украина в скором времени вступила в НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Укринформ».

«Проблема в странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем убедить их и рано или поздно Украина станет членом альянса», — подчеркнул Данилов.

Какие именно страны против, он не уточнил.

Данилов также добавил, что Канада, например, поддерживает стремления Украины получить членство в североатлантическом альянсе.