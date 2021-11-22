Не стало народной артистки Нины Руслановой

Причиной кончины народной любимицы стал коронавирус. Болезнь усугубило и то, что Нина Ивановна вот уже несколько лет боролась с последствиями дважды перенесенного инсульта. Актрису с дыхательной недостаточностью первой-второй степени госпитализировали в больницу имени Сеченова 11 ноября. Затем ей поставили диагноз пневмония и нарушение сердечного ритма.

Первым о смерти знаменитости сообщил ее коллега и друг Стас Садальский в своем Instagram. Печальную новость он узнал от директора Гильдии актеров кино Валерии Гущиной.

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше?» — написал он.

Свою карьеру актриса начала в Театре имени Евгения Вахтангова, где играла 15 лет. Первая ее роль в кино состоялась в 1967 году. Она сыграла Киру Муратову в фильме «Короткие встречи» вместе с Владимиром Высоцким. С тех пор она снялась в более 150 картинах. Самые знаменитые из них «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.