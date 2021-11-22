На испытательном полигоне SpaceX заметили нечто вроде костюма Железного человека

Папарацци, действующие под патронажем компании RGV Aerial Photography, засняли на тестовом полигоне Starbase нечто интригующее. Этот объект в Южном Техасе принадлежит SpaceX, директор которой Илон Маск также является руководителем Tesla, и недавно сообщил о разработке робота-гуманоида под названием Tesla Bot. На фото, конечно, запечатлен вовсе не робот, но нечто весьма на него похожее.





Официальных комментариев пока нет, поэтому пользователи соцсетей активно строят догадки. Изделие перевозили на пикапе, значит, оно имеет солидный вес и размеры. Предмет размещен на специальной деревянной стойке – это явно не декорация, а нечто ценное. Судя по картинке, внутри много пустот, поэтому можно предположить, что речь идет о броне, экзоскелете или каркасе для робота. Или всем сразу.



Многие отметили сходство с костюмом Железного Человека, героя американских комиксов, что породило шутки о подготовке Маска к маскараду на Хэллоуин. Специалисты по гриму и костюмам идею поддержали: при желании на фото можно рассмотреть крепеж и подушечки для удобного ношения. Особенно смущает шлем – закрытая конструкция и малый обзор указывает на высокую степень защиты, но остальные элементы «доспехов» этому не соответствуют. Не исключено, что это все же именно декоративная вещь.