Легкая ракета Astra достигла орбиты с четвертой попытки Эдди Редмэйн заявил, что считает ошибкой роль транс-женщины в «Девушке из Дании» » Москаль: Агентурне ім»я Єрмака в Кремлі — «Тимофєєв» Політик, голова Закарпатської ОДА (2015-2019) Геннадій Москаль в етері ток-шоу «Прямим текстом із Юрієм Луценком» назвав ймовірне агентурне ім’я Єрмака у РФ. Про це повідомляє «5 канал». «Ну хто ще не знає, хто це зробив? Вже росіяни вголос кажуть, що там ваш Тимофеєв робить? Я кажу який Тимофей? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії, Тимофеєв», – сказав Москаль. Колишній голова Закарпатської ОДА також розповів, що отримав Зеленський – ганьбу чи війну. «Якщо ти вибираєш між ганьбою і війною і вибираєш ганьбу, то отримуєш і ганьбу, і війну. Ось так отримав і Зеленський», – наголосив він.