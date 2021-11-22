Політик, голова Закарпатської ОДА (2015-2019) Геннадій Москаль в етері ток-шоу «Прямим текстом із Юрієм Луценком» назвав ймовірне агентурне ім’я Єрмака у РФ. Про це повідомляє «5 канал».
«Ну хто ще не знає, хто це зробив? Вже росіяни вголос кажуть, що там ваш Тимофеєв робить? Я кажу який Тимофей? Ну так це ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії, Тимофеєв», – сказав Москаль.
Колишній голова Закарпатської ОДА також розповів, що отримав Зеленський – ганьбу чи війну.
«Якщо ти вибираєш між ганьбою і війною і вибираєш ганьбу, то отримуєш і ганьбу, і війну. Ось так отримав і Зеленський», – наголосив він.
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