Легкая ракета Astra достигла орбиты с четвертой попытки

Американская космическая компания Astra Space смогла с четвертой попытки полностью успешно запустить свою легкую ракету-носитель Astra Rocket 3.3. В ходе пуска на орбиту высотой 500 километров была выведена вторая ступень ракеты с неотделяемым имитатором полезной нагрузки, сообщается на сайте SpaceNews.com.

Astra Space была основана в 2016 году и занимается разработкой своей легкой двухступенчатой ракеты-носителя Astra, которая оснащена жидкостными ракетными двигателями, работающими на топливной паре керосин-жидкий кислород. Пять двигателей установлены на первой ступени ракеты, а один — на второй ступени. В настоящее время компания создала уже третью версию ракеты и заявляет, что она способна доставить полезную нагрузку массой до 500 килограммов на орбиту высотой 500 километров.

Испытательные полеты ракеты-носителя ведутся с 2020 года, однако за три проведенных пуска компании не удалось достичь околоземной орбиты. В последний раз она поднялась на 50 километров, после чего полет был прекращен. Тогда причиной неудачи назвали отказ системы быстрого отключения топливопровода, из которого произошла утечка топлива.

Четвертый по счету пуск ракеты Astra Rocket 3.3 с серийным номером LV0007 состоялся утром 20 ноября 2021 года со стартовой площадки на космодроме Кадьяк, расположенном на Аляске. Первая ступень проработала три минуты, после чего состоялось ее отделение и включение двигателя второй ступени на 5,5 минуты, что позволило ей выйти на орбиту высотой почти 500 километров. Она доставила неотделяемый массо-габаритный имитатор полезной нагрузки STP-27AD2, оснащенный датчиками и запущенный в рамках контракта с Космическими силами США. Ожидается, что следующий пуск ракеты Astra будет выполнен в конце этого года.