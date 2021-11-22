Израиль на авиасалоне Dubai Airshow 2021

«Эльбит» представляла свою продукцию в павильоне 510. В т.ч. – решения связанные с сетевой войной, авиационного ВТО, авиационных систем наблюдения, систем самозащиты ЛА. К первой категории относится семейство программно-определяемого радио E-LynX и система огневой поддержки HattoriX. К третьей – нашлемный прицел JHMCS-II и многоспектральный датчик BrightNite для полётов ночью и в тяжёлых метеоусловиях. К четвёртой – система C-MUSIC для защиты самолётов от ПЗРК методом направленных ИК помех (DIRCM – Directed Infra-Red Counter Measure).

14.11.21, в день открытия авиасалона, стало известно, что Отдел оборонного экспорта МО Израиля (СИБАТ) открывает на Dubai Airshow израильский национальный павильон, а кроме указанных фирм в салоне участвуют «Эльбит Маарахот», «Томер», «Астронаутикс», «Нир-Ор» и «Ю-вижен». Павильон открыл глава СИБАТ бригадный генерал (рез.) Яир Кольс, при участии ряда других высокопоставленных чиновников МО и гендиректоров военных компаний.

01.11.21 о своём участии сообщила компания «Рафаэль», 02.11.21 – «Израильская Авиационная Промышленность» (IAI). Последняя заявила, что среди прочего представит продукцию, имеющую отношение к гражданской авиации, космической области, самолётам специального назначения и др. IAI представляла свою продукцию в павильоне 300.

Отмечалось, что израильские павильоны на выставке воспринимались совершенно нормально. Т.е. посетителей хватало, но и без лишнего ажиотажа. Среди прочих, 17.11.21 израильский павильон посетил наследник престола ОАЭ Мухамад Бен-Заид. Наибольший интерес он проявил к спутникам производства IAI.

Контракты и сотрудничество

Уже в первый день выставки, 14.11.21, «Эльбит» сообщила, что открывает своё дочернее предприятие в ОАЭ – Elbit Systems Emirates (ESE). Компания будет искать возможности долгосрочного сотрудничества с ВС ОАЭ. Годовой военный бюджет ОАЭ – 23 млрд долларов. «Эльбит» уже опубликовала ролики на арабском о вооружении своего производства.

15.11.21 было объявлено, что IAI подписало контракт на переоборудование 4 пассажирских самолётов B777-300ER в транспортные (с опцией на ещё 6), для Emirates SkyCargo – транспортному филиалу авиакомпании Emirates (Emirates Airlines). Работы будут проводиться на новом ремонтном (MRO) заводе компании Etihad Engineering в Абу-Даби. Переоборудование первого самолёта начнётся в начале 2023 г. Стоимость контракта – 100 млн долларов. О данном контракте было известно и ранее, но подписан он был во время авиасалона. Также сообщалось об обсуждении вопросов техобслуживания самолётов компании Gulf Air из Бахрейна.

16.11.21 в выставочном комплексе прошли международные учения по киберзащите с участием представителей Израиля, ОАЭ, США, Германии, Греции, Марокко и Бахрейна. Причём израильская Национальная система киберзащиты («Маарах hа-Сайбр hа-Леуми») вела и возглавляла эти учения. Участники учений – представители авиакомпаний, аэропортов, управлений аэропортов, компаний-авиастроителей, компаний киберзащиты и различных правительственных органов киберзащиты.

18.11.21 компания IAI и эмиратский государственный холдинг EDGE сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в разработке автономных морских систем как военного, так и гражданского назначения. IAI будет отвечать за разработку систем управления и различные датчики. Военные задачи таких средств – охрана побережья, разведка на море, противолодочная борьба, поиск и уничтожение мин. Гражданские операции – поиск и спасение, мониторинг загрязнения моря, океанографические работы, помощь в работах по добыче нефти и газа, перевозка грузов.

Сайт Israeldefense отмечал, что как раз во время работы авиасалона МО ОАЭ опубликовало о выборе южнокорейского ЗРК KM-SAM в качестве своего нового ЗРК средней дальности (до 40 км) и уже подписан контракт на 3.5 млрд долларов. А раз так – МО Израиля не смогло способствовать продвижению израильских систем. Однако, какой-либо информации об открытом тендере и участии в нём израильских компаний я не встречал.

Визит командующего ВВС в ОАЭ

В преддверии открытия выставки, командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин совершил первый в истории двухсторонних отношений визит в ОАЭ. Визит стал ответным на визит в Израиль 25.10.21 командующего ВВС ОАЭ генерал-майора Ибрагима Насера Мухаммеда Аль-Алави.

В рамках визита Норкин участвовал в конференции командующих ВВС разных стран (в т.ч. ближневосточных, кроме Израиля и ОАЭ), а также посетил выствку Dubai Airshow в первый день её работы. Визит длился 3 дня и завершился 14.11.21.

Норкина сопровождали полковник Л. – начальник отдела учений и полковник Д. – начальник директората «Маген» штаба ВВС (последний отвечает за системы ПВО). Именно эти области – те, в которых ВВС Израиля видит наибольший потенциал сотрудничества с ОАЭ. По словам полковника Д., приём был организован на самом высоком уровне.

Фотогаллерея



Глава СИБАТ Яир Кольс.



Боаз Леви, гендиректор IAI.

Визит в израильский павильон Мухамада Бен-Заида:

Визит Норкина в ОАЭ: