Москаль: Агентурне ім»я Єрмака в Кремлі — «Тимофєєв» Не стало народной артистки Нины Руслановой » Эдди Редмэйн заявил, что считает ошибкой роль транс-женщины в «Девушке из Дании» «Я бы не стал этого делать сейчас»: актёр Эдди Редмэйн назвал ошибкой роль транс-женщины в драме «Девушка из Дании»

Он согласился с критиками, которые считали, что Лили Эльбе должна была сыграть настоящая транс-женщина. О своей роли в фильме Тома Хупера, за которую он номинировался на «Оскар» и ряд престижных наград, Эдди Редмэйн упомянул в разговоре с The Times. В «Девушке из Дании» актёр сыграл художницу Лили Эльбе, которая считается первой, кто прошёл операцию по хирургической коррекции пола ещё в 1930-х годах. Редмэйн заявил, что снялся в фильме с самыми благими намерениями, но всё равно считает свою роль ошибкой, отметив, что сейчас отказался бы от подобного предложения. Нет, я бы не согласился на эту роль сейчас. Я взялся за этот фильм с наилучшими намерениями, но думаю, что это была ошибка. Обсуждения и разочарования подбором актёров связаны с тем, что у многих людей попросту нет голоса среди других. Должно быть полное равенство для всех, иначе такие споры никогда не закончатся. Эдди Редмэйн актёр Ещё в 2015 году Редмэйн отмечал, что он надеется, что в будущем транс актёры и актрисы смогут играть не только транс-персонажей, но и цисгендерные роли. Актёр считает, что человек может играть кого угодно, если он подходит к своему образу с ответственностью. После выхода картины критики отмечали, что Лили Эльбе должна была сыграть трансгендерная женщина. Редмэйн также подвёргся критике за роль конферансье в недавнем возобновлении мюзикла «Кабаре», которую в предыдущих постановках обычно исполняли представители ЛГБТК+.