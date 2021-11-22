Daily Mail: Китай лидирует в испытаниях гиперзвуковых ракет

В СМИ отмечают, что пока ни одной другой стране не удалось продемонстрировать подобных инженерных успехов.

В Агентстве перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США не смогли точно понять, как Китаю удалось добиться таких результатов, и охарактеризовали их «как преодоление ограничений, задаваемых физикой». В настоящий момент эксперты Пентагона изучают данные об испытании.

Также, по данным СМИ, неизвестно, с какой целью могла быть использована ракета, запущенная с гиперзвукового аппарата. В зоне испытаний явной мишени не наблюдалось, и затем ракета упала в воду. Некоторые эксперты Пентагона полагают, что речь идет о ракете «воздух-воздух», другие — о способе уничтожать оборонительные системы неприятеля, которые могут сбить гиперзвуковой аппарат.

«Эти события беспокоят нас так же, как им следует беспокоить всех, кто добивается мира и стабильности в этом регионе и не только», — приводят СМИ слова неназванного представителя Совета национальной безопасности США.